Vídeo: casal é resgatado na Billings após pane em moto aquática

Um casal foi resgatado após ficar à deriva na represa Billings, na Zona Sul de São Paulo, na tarde desse domingo (13). A dupla estava em uma moto aquática que apresentou problemas durante a navegação, próximo ao Terminal Hidroviário Cantinho do Céu.



O socorro foi realizado por tripulantes do Biguá I, embarcação que integra o Aquático-SP, sistema de transporte hidroviário da cidade. Segundo informações da SPTrans, a equipe interrompeu o trajeto regular para atender ao pedido de socorro. A mulher permaneceu sobre a moto aquática, enquanto o homem estava na água no momento da abordagem.



Ambos foram retirados da represa e levados em segurança a bordo do barco até o terminal mais próximo. Nenhum dos dois se feriu.



O Aquático-SP foi inaugurado em maio deste ano e opera com embarcações que ligam os terminais Mar Paulista e Cantinho do Céu, encurtando o trajeto entre bairros da Zona Sul. A presença do modal em áreas de manancial levanta discussões sobre segurança náutica e fiscalização em regiões de uso misto, onde convivem transporte público e atividades recreativas.