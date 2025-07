Imagine Dragons confirma show extra no MorumBIS em novembro

São Paulo vai receber mais uma apresentação da banda Imagine Dragons. Após esgotar ingressos para o primeiro show, o grupo norte-americano anunciou nesta segunda-feira (15) uma data extra no Estádio MorumBIS: será no dia 1º de novembro, encerrando a passagem da turnê pelo Brasil.



A nova data surge em resposta à alta procura de fãs paulistanos e reforça o sucesso da atual turnê da banda multiplatinada. Conhecida por hits como Radioactive, Demons e Believer, a Imagine Dragons acumula recordes nas plataformas digitais e diversos prêmios internacionais, incluindo um Grammy.



A venda de ingressos será feita pela Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br), com pré-venda exclusiva para clientes Santander Select e Private Banking nesta segunda-feira (15). Os demais clientes do banco terão acesso antecipado na terça (16), enquanto a venda para o público geral começa na quarta-feira (17), ao meio-dia no site e às 13h na bilheteria oficial (sem taxa de serviço). Cada CPF poderá comprar até oito ingressos, com limite de três meias-entradas.



Clientes Santander poderão parcelar a compra em até 5 vezes sem juros, enquanto os demais terão a opção de dividir em até 3 vezes.



A turnê brasileira da Imagine Dragons é apresentada pelo Santander Brasil e conta com patrocínio da Codemge em Belo Horizonte. Heineken é a cerveja oficial. A realização é da Live Nation Brasil. Mais informações estão disponíveis em www.livenation.lat.

SÃO PAULO

Data: 31 de outubro de 2025 (sexta-feira)

01 de novembro de 2025 (sábado) - NOVO

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: MorumBIS

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$245,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. De 5 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.



PREÇOS

- PISTA PREMIUM: R$ 470,00 meia-entrada e R$ 940,00 inteira

- CADEIRA INFERIOR: R$ 460,00 meia-entrada e R$ 920,00 inteira

- CADEIRA SUPERIOR: R$ 430,00 meia-entrada e R$ 860,00 inteira

- PISTA: R$ 280,00 meia-entrada e R$ 560,00 inteira

- ARQUIBANCADA: R$ 245,00 meia-entrada e R$ 490,00 inteira



*Para mais informações sobre pacotes especiais, acesse: www.ticketmaster.com.br



BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA



=> Dias 15, 16 e 17 de julho

Estádio do Morumbis – Bilheteria Portão 2 (em frente à praça)

Praça Roberto Gomes Pedrosa, s/n – São Paulo/SP



- Início das vendas: às 11h

- Encerramento do acesso à fila: 17h

- O atendimento segue até que os ingressos se esgotem ou todas as pessoas da fila sejam atendidas.

Importante:

- O atendimento depende da disponibilidade de ingressos. Caso esgotem, a bilheteria será fechada imediatamente.

- É obrigatória a apresentação do comprovante do direito à meia-entrada no momento da compra e também na entrada do evento.

A partir de 18 de julho

A bilheteria oficial da Ticketmaster será no Shopping Ibirapuera

Shopping Ibirapuera – Piso Jurupis (subsolo)

Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis, São Paulo/SP

Referência: próximo ao restaurante Frutaria e à Academia Bio Ritmo

Horário de funcionamento:

Terça a sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados: das 14h às 20h

Fechada às segundas-feiras



VENDA PELA INTERNET – SUJEITO A` COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIE^NCIA

O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes em geral - Parcelamento em até 3x sem juros; de 4 a 8x com juros Clientes Santander - Parcelamento em até 5x sem juros; de 6 a 10x com juros

Clientes em geral podem comprar até 8 ingressos por CPF, sendo 3 meia-entrada.