Montevidéu é boa pedida para turismo de inverno no Cone Sul

Cidade histórica às margens do Rio da Prata, Montevidéu tem ganhado espaço entre os destinos favoritos dos brasileiros que buscam um inverno ameno, boa gastronomia e experiências culturais. Com voos diretos a partir do Brasil — como os operados pela JetSMART entre Rio de Janeiro e Montevidéu — a capital uruguaia está mais acessível. A seguir, veja cinco motivos para colocá-la no seu roteiro:



1. Um centro histórico que convida a caminhar

A Ciudad Vieja, centro antigo de Montevidéu, mistura arquitetura colonial, cafés tradicionais e praças arborizadas. É ali que estão a Plaza Matriz, o Teatro Solís e o Mercado del Puerto, onde é possível experimentar a famosa parrillada uruguaia.



2. Por do sol na orla com 20 km de extensão

A Rambla de Montevidéu se estende por mais de 20 km ao longo do Rio da Prata. No inverno, o pôr do sol costuma colorir o céu em tons alaranjados, e é comum ver grupos de amigos e famílias reunidos com garrafas térmicas e cuias de mate.



3. Cultura viva e ritmos afro-uruguaios

A capital tem uma cena cultural movimentada mesmo fora da alta temporada. Museus como o Nacional de Artes Visuais e apresentações de candombe em bairros como Palermo são opções para quem quer ir além dos pontos turísticos tradicionais.



4. Gastronomia que une tradição e identidade local

De empanadas a pratos como o chivito (sanduíche típico), Montevidéu oferece uma culinária simples, mas saborosa. Para acompanhar, os vinhos uruguaios feitos com a uva tannat são presença garantida nos cardápios.



5. Pontos turísticos acessíveis nas redondezas

Montevidéu é um bom ponto de partida para explorar o litoral uruguaio. Cidades como Colonia del Sacramento, Piriápolis e Punta del Este estão a poucas horas de estrada e são opções viáveis para bate-voltas ou estadias curtas.