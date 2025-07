Maternagem. Mulher. Menor. O que se escreveu. O que se diz novidade. Uma questão mais que secular. E que conduz à nossa própria formação.

“Ativistas relembram a participação regional na criação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Além da coleta de assinaturas no Grande ABC, crianças e militantes estiveram em Brasília em 1989; estatuto celebra 35 anos em 2025”.

Cf. Thainá Lana, Diário (domingo, 13-7-2025).

Verrinas: Discurso violento contra alguém, semelhante aos discursos feitos por Cícero, cônsul romano, antes de Cristo, contra Verres, magistrado seu contemporâneo.

Cf. Dicio (Dicionário Online de Português.

Ditirambos: Poesia lírica que exprime entusiasmo ou delírio. [Figurado] Louvor exagerado.

Cf. Dicionário Online Priberam de Português.

Este livro da doutora em História Social pela PUC-SP, Sandra Regina Colucci, residente em São Bernardo, é destas obras que todo pesquisador e jornalista deveria ter a mão. Por vários motivos:

1 – O livro cumpre o seu papel de explicitar o tema – maternagem, mulheres e menores – em toda sua plenitude, em linguagem acadêmica, mas acessível.

2 – Traz uma bibliografia riquíssima sobre a tese defendida e vai além: proporciona um panorama da formação paulista no período estudado (1925-1940), avança para outros períodos, antes e depois do fixado, não se limitando apenas a São Paulo, mas com flashs nacionais e internacionais.

3 – A maternagem é o tema central, mas para quem pensa e se interessa pela história da formação metropolitana, Grande ABC incluído, o livro de Sandra envereda por múltiplos campos, entre os quais a formação urbana, demográfica, trabalhista, migratória.

4 – A iconografia é rica. As imagens muito bem tratadas – o que não tem sido comum em outras obras, mesmo com os recursos tecnológicos atuais. As legendas e registros das fontes muito claros.

5 – Ainda sobre a bibliografia, que ocupam 44 das 334 páginas do livro, o leitor passa a ter acesso a trabalhos nas mais variadas áreas da cultura, história e memória. São 645 citações.

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS

Nas considerações finais, Sandra Regina Colucci cita o tema da redação do Enem 2015, “A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”, acrescentando:

Há quatro anos (2020), quando iniciamos a escrita dessa tese, fomos questionadas por um professor sobre se havia pertinência em se discutir questões de gênero na contemporaneidade.

Respondemos que um amigo nosso, professor de literatura, costumava dizer que o escritor inglês Oscar Wilde brincava dizendo que o bom das discussões é que, durante estas, descobrimos não o que pensam os outros, mas principalmente quais são as nossas ideias.

Hoje (2024), passados quatro anos daquela pergunta, e diante da repercussão nos mais diferentes setores da sociedade que a questão e o tema da redação da prova do Enem provocaram, fica evidente não só a pertinência, mas a necessidade de se produzir conhecimento na perspectiva do gênero.

NOTA DA MEMÓRIA

“Entre verrinas e ditirambos: maternagem nos discursos normativos, São Paulo, 1925-1940” (Scortecci Editora, 2024) soma conhecimentos e demonstra que os projetos ditos revolucionários dos dias atuais têm uma história muito mais antiga e não são nada novos e originais. Pelo contrário.

TRECHO

“Nos últimos anos do século XIX e início do século XX, o uso da palavra ‘menor’ já fazia parte do vocabulário judicial da República, coincidindo com os discursos médicos da Puericultura, pois “esse querer saber sobre a criança (...) evidenciou-se com força como subproduto do prestígio que adquiriram entre os setores das classes dominantes”.

Fonte: Fernando Torres Londoño, “A origem do conceito Menor. In: Del Priore, Mary (org.), História da Criança no Brasil, SP, Ed. Contexto, 1991.

IMAGEM DA CAPA – Letona e os seus filhos, Apolo e Diana (1870), Metropolitan Museum of Art, Nova York. William Henry Rinehart (1825-1874).

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Tópicos do livro de Sandra Colucci que interessam à construção da memória do Grande ABC.

Crédito da foto 1 – Arte final da capa: Daniela Jacinto

Crédito da foto 2 – Álbum pessoal

OBRA E AUTORA. Sandra Regina Colucci: ‘foram priorizados (no trabalho) alguns focos, mas uma possibilidade de análise sobre outros aspectos se mantém, da reavaliação de seus significados e de suas experiências’: no destaque, a roda dos enjeitados que havia na Santa Casa da Misericórdia de São Paulo

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 15 de julho de 1975 – Edição 2798

SANTO ANDRÉ – Em construção dois túneis sob a estação ferroviária. Prazo de conclusão: 1976. Objetivo: substituir as antigas cancelas (porteiras) e a passarela de ferro dos tempos da São Paulo Railway.

POLÍTICA – As convenções municipais movimentaram a classe política do Grande ABC na luta pelos postos-chaves.

Cobertura: Aleksandar Jovanovic (editor), Conceição de Melo, João Batista Olivi, Paulo Sérgio Heras, Sandra Moreira e Valdenízio Petrolli.

FUTEBOL – Paulistão: no Estádio Lauro Gomes, em São Caetano, Saad local 1, Comercial 0; Primeirona: no Estádio Bruno Daniel, Santo André 2, Inter de Limeira 0.

EM 15 DE JULHO DE...

1905 – Londres, 14 – Notícias do teatro da guerra referem que os soldados japoneses estão desejosos da paz.

Roma, 14 – Realizou-se hoje a solenidade de inauguração da nova estrada do Grande São Bernardo, que atravessa os Alpes e conecta a Itália à Suíça.

1940 – A Rádio São Paulo passava a transmitir um novo programa, “Notícia Sonora”, com a leitura de telegramas recebidos pelo jornal ‘O Estado de S. Paulo’ de várias agências internacionais.

1945 - A estação Alto da Serra passava a denominar-se Paranapiacaba, de acordo com deliberação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e Conselho Nacional de Geografia.

Fonte: Octaviano Gaiarsa, “A cidade que dormiu três séculos”, 1968, p. 158.

1955 – Dirigentes sindicais pediam à Assembleia Legislativa adesão à campanha em defesa da liberdade sindical: 25 dirigentes eleitos tinham suas posses obstruídas.

Metalúrgicos, gráficos, portuários, marceneiros, entre outras categorias, estiveram no Palácio Nove de Julho, sede da Alesp, num total de 300 sindicalistas.

Foram recebidos pelo seu presidente, Franco Montoro, e seus pares.

Milton Marcondes, presidente dos Bancários, propôs greve geral em caso de impedimento do Poder Legislativo e do funcionamento sindical. A proposta foi aprovada simbolicamente.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Benedito Leite (MA), Irati (PR), Juazeiro (BA), Pedro Afonso (TO), Piquet Carneiro (CE)e Rio Pardo de Minas (MG).

HOJE

Dia Internacional do Homem

São Boaventura

15 de julho

Bispo e cardeal. Chamado de Doutor Seráfico (digno dos serafins, místico, puro, angélico). Faleceu em Ivon, na França, no ano 1274.

Ilustração – Paróquia NS do Rosário, Vila Velha (ES)