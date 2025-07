Sertanejo Fabiano aparece nas redes para acalmar público após acidente

O cantor sertanejo Fabiano, da dupla com César Menotti, que sofreu um acidente de carro na BR-040, em Minas Gerais, nesse domingo (13), apareceu em suas redes sociais para tranquilizar seus fãs. O veículo, segundo ele, estava indo em direção a Cordeiro, no Rio de Janeiro, para realizar um show no local.

De acordo com a equipe do cantor, o acidente ocorreu por volta do km 771, depois que um veículo quase parou na frente do artista. Fabiano, ao tentar desviar, entrou com o carro na contramão e colidiu com outro veículo, fazendo o seu carro capotar.

Depois de um tempo, o socorro chegou ao local para prestar o atendimento, mas os envolvidos já estavam fora de seus veículos. O motorista do outro carro e Fabiano dispensaram o atendimento médico. “Tivemos um livramento muito grande na BR-040, bem próximo a Juiz de Fora, mas, graças a Deus, apesar do carro ter acabado, nós estamos muito bem”, afirmou.

Fabiano relatou que, apesar do grave acidente, ele está intacto. O seu secretário, Heleno, que também estava no carro durante o acidente, sofreu um corte na mão mas já foi socorrido, e o motorista do outro carro, chamado Antônio, também está bem.

A dupla foi aconselhada a cancelar o show devido ao ocorrido, mas o próprio Fabiano garantiu que estava bem e, no fim, mantiveram o show: “Eu quis manter o show porque estou muito bem. Não tinha por que eu não vir aqui cumprir, cantar e comemorar essa bênção de Deus na minha vida, na vida do Heleno e na vida do Antônio, o outro rapaz.”

Ao final do vídeo, o cantor agradeceu às orações e ao carinho do público que estava preocupado: “Muito obrigado por todas as mensagens de carinho, de atenção, por todas as orações e por toda a torcida por nós. Muito obrigado do fundo do coração. Vim pro show, vim com o coração feliz porque Deus me deu uma oportunidade de estar vivo."

Show da dupla

Mesmo após o acidente a dupla permaneceu com o show programado para a madrugada desta segunda-feira (14), no Expo Cordeiro. Os cantores foram recebidos com a plateia lotada, cantando suas músicas fervorosamente.