Fluminense quebra o silêncio após rumores sobre saída de Arias

As especulações sobre a saída do meia-atacante Jhon Arias ganharam força nesta segunda-feira (14), após o jornalista italiano Fabrizio Romano afirmar que o jogador colombiano estaria próximo de ser anunciado pelo Wolverhampton, da Inglaterra, em uma transação avaliada em 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 129 milhões).



A informação movimentou os bastidores das Laranjeiras e provocou reações da torcida nas redes sociais. Procurado, o Fluminense se posicionou sobre o caso e afirmou que a negociação ainda não foi concluída.



Segundo o jornalista Victor Lessa, o clube carioca reconhece que há conversas em andamento com a equipe inglesa, mas nega a existência de uma proposta oficial com valores definidos até o momento. O Tricolor das Laranjeiras reforçou que qualquer avanço dependerá de uma proposta formal e das condições estabelecidas pelo clube para liberar o jogador.



A diretoria do Wolverhampton, por sua vez, já teria um acordo encaminhado com Arias, segundo informações de bastidores, mas ainda precisa convencer o Fluminense a liberar o atleta. O clube carioca, que detém os direitos do colombiano, considera Arias uma peça importante do elenco e não deve facilitar a negociação.



Jhon Arias, de 26 anos, é um dos principais nomes do time tricolor nas últimas temporadas e já despertou o interesse de clubes europeus em outras janelas. Enquanto as tratativas seguem, ele continua integrado ao elenco comandado por Fernando Diniz.