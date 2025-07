Larissa Manoela e Maisa rebatem piada do Fantástico e criticam rivalidade

O quadro humorístico Isso a Globo Não Mostra, exibido no Fantástico deste domingo (13), gerou polêmica nas redes sociais após exibir uma cena alterada da novela Êta Mundo Melhor, em que a personagem de Larissa Manoela, Estela, lê um bilhete com os dizeres: “Prefiro a Maisa”. A frase, modificada pela equipe do programa, foi interpretada como uma provocação que sugeriria uma rivalidade entre as atrizes — ambas com trajetória sólida na televisão desde a infância.



A cena causou desconforto e levou Larissa a se pronunciar publicamente. Em uma publicação nas redes sociais, ela repudiou a brincadeira: “Ainda bem que entre eu e @maisa não precisa preferir ninguém. Somos amigas, artistas, nos respeitamos, admiramos o trabalho uma da outra e temos uma história de anos na TV. Fiquei surpresa em quererem criar uma disputa feminina onde não existe. Lutamos sempre contra isso!”



A declaração recebeu apoio imediato da própria Maisa, que também usou suas redes sociais para reforçar a amizade entre as duas e criticar a tentativa de colocar mulheres em disputa: “Bom dia minha diva! E que bom dia... infelizmente, mesmo sendo piada, só a gente sabe o que já leu e ouviu ao longo desses 13 anos de amizade em que tentaram criar uma rivalidade absolutamente inexistente. Te amo e te admiro como pessoa e profissional.”



O comentário gerou repercussão entre fãs, artistas e influenciadores, que destacaram a importância de romper com estereótipos de rivalidade feminina, especialmente entre mulheres jovens em espaços de destaque na mídia.



Larissa Manoela interpreta Estela na reprise de Êta Mundo Melhor, atualmente no ar na TV Globo. Já Maisa participou da novela Garota do Momento, que antecedeu a trama no horário das 18h.