Taka é homenageado pela PM por ações de segurança em Diadema

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), foi agraciado com a medalha Challenge Coin, entregue pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitana Seis (CPA/M-6) da Polícia Militar, como forma de reconhecimento à contribuição do município para o fortalecimento da segurança pública. A honraria foi concedida durante a celebração dos 50 anos do CPA/M-6, realizada na última sexta-feira (11), em Santo André.



A Challenge Coin é destinada a civis e militares que se destacam por promover ações de impacto positivo na área da segurança. No caso de Diadema, o prêmio simboliza a relevância das ações integradas entre a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, coordenadas pela gestão municipal.



“Recebo essa homenagem com orgulho e responsabilidade. Segurança não se faz sozinho — é resultado de parcerias firmes e presença constante nas ruas. Em Diadema, esse trabalho conjunto já apresenta resultados visíveis”, afirmou Taka durante o evento, que reuniu prefeitos das sete cidades do Grande ABC e diversas autoridades civis e militares.



Um dos destaques mencionados pela corporação foi o avanço do programa Diadema Segura, lançado em junho deste ano, que reforçou a atuação conjunta entre as forças policiais para prevenir e combater crimes em toda a cidade.



A operação ganhou notoriedade ao zerar os pancadões ilegais no município, devolvendo o sossego a bairros antes afetados pelo som alto e pela desordem. A ação contou com apoio aéreo da PM, reforço de viaturas, modernização de equipamentos da GCM e uma presença mais estratégica em áreas de maior vulnerabilidade.



“Nossa missão é garantir tranquilidade para as famílias, com ações firmes e coordenadas contra todo tipo de crime. O reconhecimento da Polícia Militar mostra que Diadema está no caminho certo”, completou o prefeito.



A medalha entregue ao prefeito simboliza o compromisso conjunto entre Estado e município na promoção de uma cidade mais segura, e também consolida Diadema como referência regional no enfrentamento à criminalidade com base na união entre forças.