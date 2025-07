Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 14 de julho de 2025

Cemitério da Vila Euclides

Terrível a situação do cemitério, roubos e extração de metais.Sem vigilância, sem controle de entrada. Seria interessando uma reportagem sobre o assunto.

Roberto Capassi Ferreira - São Bernardo

Cobrança indevida

Espero estar prestando um serviço a todos os leitores ao tornar público o comportamento do Semasa em relação a mim, simples usuário, comportamento inaceitável que vem se arrastando há pelo menos cinco anos. Suponho que o meu caso não seja único, mas põe bem em evidência a má gestão dessa empresa. Por causa de um leiturista mal-intencionado, por dois meses seguidos recebi contas de consumo com valores estratosféricos, discrepantes do meu histórico de consumo. Recusei-me a pagar e solicitei revisão, supondo defeito no hidrômetro ou problemas do gênero. Descobri, então, que o atendimento ao consumidor do Semasa é extremamente demorado e ineficaz. A empresa insistia em que o consumo exagerado devia-se a algum vazamento, que cabia a mim reparar. Recorri ao Procon, mas – eram tempos de pandemia – vi que teria de esperar muito entre agendamento, exposição de fatos, contato do Procon com o Semasa etc. Achei que valia a pena procurar a imprensa escrita, o Diário, pensando que a divulgação do descalabro viesse a forçar o Semasa a tratar do meu caso com respeito. Fui ouvido por um repórter atencioso, que, numa reportagem de fôlego sobre o desleixo dessas empresas em atender os consumidores, citou com destaque o meu caso. Publicada a reportagem, quase por magia, o Semasa – que até aquele momento estivera inalcançável – procurou-me com contas refeitas, cabíveis com o meu padrão de usuário! Saldei as contas regularmente e supus que o episódio tivesse terminado por ali. Ledo engano! Por incompetência clamorosa de algum setor ao qual cabe dar baixa das dívidas a receber, em pouco tempo passaram a chegar contas que acusavam débito pendente do que eu já havia pagado! Contas que o Semasa havia recalculado e remetido para mim, que as paguei e dei ciência disso à empresa! Depois de novas tentativas frustradas de falar com a empresa por telefone, e-mail e Whatsapp, desconsiderei os avisos de débitos (e as ameaças de corte) porque supus que o Semasa perceberia o erro e o corrigiria por iniciativa própria. Como os avisos continuaram, agora acompanhados de uma conta avulsa com juros e correção, decidi ir ao Poupatempo para pôr a limpo a novela de uma vez por todas. Fui recebido com muita cordialidade... e fiquei sabendo que o sistema não registra débitos meus em aberto desde pelo menos 2019. Voltei de lá com um documento assinado que comprova a regularidade da minha situação perante o Semasa. A história agora acabou? Claro que não! Em 20 de junho passado, recebi o segundo funcionário terceirizado em menos de um mês e meio, que bateu à minha porta, visivelmente encabulado, com uma ordem de corte de fornecimento por contas em atraso! Estou esperando os próximos, que certamente virão se alguém com mais importância que um reles usuário como eu não puser cobro a tamanha incompetência e desfaçatez. O Semasa está procurando levar Jó a ter um surto de fúria?

Ricardo Dall’Antonia - Santo André

Janja

Após assassinar nossa língua, envergonhar a todos ao mandar um “f**k you” para Elon Musk e criar grande embaraço no encontro de Lula e Xi Jinping ao falar que o TikTok favorece a direita, fato que motivou o líder chinês cancelar sua participação no encontro do Brics no Brasil, Janja continua com suas “janjices”. A mais recente aconteceu no encontro de Lula com o presidente da Indonésia no Palácio do Itamaraty, ao referir-se aos jornalistas que cobriam o evento como vira-latas. Pois é, vexame após vexame mostra que nossa primeira-dama se assemelha a um elefante em uma loja de cristais.

Vanderlei Retondo - Santo André