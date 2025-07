Cobrança oportuna

A declaração do comandante da Polícia Militar no Grande ABC, coronel Carlos Alberto Rodrigues Sanches Júnior, explicita demanda legítima que já vinha sendo apresentada pelos prefeitos da região: o reforço na frota da PM. Em um território com mais de 2,8 milhões de habitantes e dinâmica urbana intensa, o policiamento motorizado se mostra indispensável para garantir a presença constante das forças de segurança nas ruas. O oficial, ao reconhecer que a ampliação de viaturas seria bem-vinda, reforça a necessidade de investimentos que favoreçam a mobilidade operacional, condição fundamental para a resposta rápida às ocorrências e para a dissuasão de delitos em áreas de maior vulnerabilidade.

A ausência de retorno quanto à reivindicação apresentada em março ao secretário Guilherme Derrite gera apreensão. Embora os dados apontem queda em vários indicadores de violência, o aumento de furtos, especialmente de veículos, exige atenção imediata. Esse tipo de crime, por sua natureza, tende a gerar sensação de insegurança e impunidade, especialmente quando o sistema judicial permite que autores reincidam. O comandante mencionou os limites legais enfrentados pela corporação, ao destacar que os detidos acabam soltos após audiências de custódia, cenário que amplia a percepção de que o combate ao furto depende de ações conjuntas entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) precisa considerar com urgência a solicitação do comando regional da PM. O atendimento ao pleito pode não apenas melhorar as rondas ostensivas, como também colaborar com a inteligência policial, que vem sendo utilizada para mapear padrões de criminalidade. O apoio declarado dos prefeitos ao reforço da frota mostram que se trata de uma demanda regional, cuja solução não pode ser adiada. Enquanto o Estado avalia prioridades orçamentárias, a população convive com o aumento dos furtos e a lentidão na resposta estrutural. A oportuna cobrança feita pelo coronel Sanches Júnior merece atenção imediata do Palácio dos Bandeirantes.

