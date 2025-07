Segunda começa gelada e com céu aberto no Grande ABC

A manhã desta segunda-feira começou fria, mas com céu aberto nas cidades do Grande ABC. Apesar das temperaturas baixas nas primeiras horas do dia, o sol apareceu sem nuvens, especialmente no início da manhã, trazendo sensação de leve melhora no clima.



Segundo o Climatempo, a tendência para o restante do dia é de sol entre nuvens à tarde, com aumento da nebulosidade no período da noite — mas sem previsão de chuva.



As mínimas registradas ficaram em torno de 11°C a 12°C, com destaque para Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que amanheceram com 11°C. As máximas devem variar entre 20°C e 22°C nas sete cidades.



Confira as temperaturas previstas:



- Santo André: mínima de 12°C e máxima de 20°C



- São Bernardo: mínima de 12°C e máxima de 21°C



- São Caetano: mínima de 12°C e máxima de 22°C



- Diadema: mínima de 12°C e máxima de 21°C



- Mauá: mínima de 12°C e máxima de 20°C



- Ribeirão Pires: mínima de 11°C e máxima de 20°C



- Rio Grande da Serra: mínima de 11°C e máxima de 20°C



Mesmo com a presença do sol no início do dia, a recomendação é manter agasalhos por perto, já que o frio ainda predomina e as temperaturas seguem estáveis ao longo da semana.