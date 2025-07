Câmara acelera votações de projetos do governo antes do recesso

A Câmara deve ter uma semana movimentada antes do recesso parlamentar, que começa na sexta-feira (18). A pauta inclui temas de grande interesse para o governo Lula e que pautaram as principais discussões da Casa ao longo do ano.

Entre eles estão a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês e a PEC (proposta de emenda à Constituição) da Segurança Pública.

Os deputados devem permanecer em Brasília de hoje a quinta-feira para participar do chamado "esforço concentrado". Nesta terça-feira (15), a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) vota a PEC da Segurança Pública. Também está prevista, ainda nesta semana, a votação de outra PEC, que trata do pagamento de precatórios devidos pelos municípios, além de outros projetos em tramitação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.