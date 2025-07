Donald Trump elege Pelé como maior jogador de futebol da história: 'Ele era fantástico'

O Mundial de Clubes acabou. Se dentro de campo Chelsea e Paris Saint-Germain foram os donos dos holofotes, fora das quatro linhas foi Donald Trump quem foi o protagonista. O presidente dos Estados Unidos foi vaiado em dois momentos no MetLife Stadium, em New Jersey, neste domingo: antes da partida e durante a premiação.

É praticamente impossível que Trump passe despercebido, especialmente em razão das suas polêmicas decisões no comando de uma das maiores potências econômicas do planeta. Porém, mesmo representando um viés político de personalidade forte, o político e empresário também teve seus momentos mais "descontraídos".

Ao ser perguntado pela reportagem da Dazn sobre quem seria o "Goat", sigla em inglês para o maior jogador de futebol de todos os tempos, Trump não titubeou. "Há muitos anos, quando eu era pequeno, eles trouxeram um jogador chamado Pelé para jogar."

"E ele atuou por um time chamado Cosmos. E Steve Ross, um amigo meu, da Warner Communications, foi a inspiração por trás disso", explicou o presidente dos EUA. "E o local estava lotado. Era uma versão anterior deste estádio, mas bem aqui em Meadowlands. E era o Pelé."

"Não quero revelar quantos anos tenho, mas foi há muito tempo. Eu era jovem e vim ver Pelé, e ele era fantástico", acrescentou Trump. "Então, eu diria que iria ser à moda antiga. Eu diria que Pelé foi tão bom", finalizou.

Das tribunas, ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa, Donald Trump viu o Chelsea vencer com soberania o Paris Saint-Germain, com os três gols sendo marcados ainda no primeiro tempo. Os dois primeiros foram marcados por Cole Palmer e o terceiro, pelo brasileiro João Pedro.