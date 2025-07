Quais times estão confirmados no Mundial de Clubes de 2029? Veja lista

A primeira edição do Mundial de Clubes da Fifa com 32 participantes acabou neste domingo com o título do Chelsea, nos Estados Unidos. A aceitação do formato pelos fãs de futebol deixou os torcedores animados desde já para a próxima edição da Copa, marcada para 2029 - e já tem time classificado.

Das 32 vagas, 12 serão distribuídas para equipes da Europa. A América do Sul terá seis representantes - os quatro campeões da Copa Libertadores entre 2025 e 2028, dois via ranking. As Américas do Norte e Central, a África e Ásia vão contar com quatro times cada.

As duas vagas restantes serão para um time da Oceania e uma equipe indicada pelo país-sede. Espanha, Portugal e Marrocos, em candidatura única, Catar, Austrália e Brasil já manifestaram à Fifa o interesse em receber a competição.

A primeira equipe a confirmar a classificação foi o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O clube venceu a Champions League da Ásia em 3 de maio deste ano. Finalista do Mundial no novo formato, o Paris Saint-Germain também já tem vaga garantida por ter sido o campeão europeu na temporada 2024/25.

Outros dois times que já confirmaram a vaga foram o Pyramids, do Egito, vencedor da Champions League da África 2024/25, e o Cruz Azul, do México, que conquistou a Copa dos Campeões da Concacaf deste ano.

O primeiro classificado da América do Sul será conhecido em 29 de novembro, quando acontece a final da Libertadores, em Lima, no Peru. Seis times do Brasil estão nas oitavas de final do torneio: Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo, Flamengo e Fortaleza.

Confira a lista de classificados para o Mundial de Clubes de 2029:

Al-Ahli (ARA)

Pyramids (EGI)

Paris Saint-Germain (FRA)

Cruz Azul (MEX)