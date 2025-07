GCM prende suspeitos de roubo de cabos na Vila Luzita

A Secretaria de Segurança Cidadã de Santo André informou que, na manhã deste domingo (13), a GCM (Guarda Civil Municipal) realizou uma ação que resultou na prisão em flagrante de indivíduos envolvidos no furto qualificado de cabos de telecomunicações, na Rua São Francisco de Assis. Segundo a secretaria, a equipe da viatura 0-01, composta pelos GCMs CE Emiliano e Fernandes, foi acionada por um segurança da empresa Vivo, que relatou movimentação suspeita no local. Ao chegarem, os agentes identificaram dois veículos da empresa terceirizada ICOMON, com suspeitos que, ao notarem a presença da GCM, tentaram fugir. Com o apoio das equipes das viaturas 3-06, 7-04 e 1-05, os suspeitos foram interceptados e detidos no estacionamento de um supermercado na Vila Luzita. Durante a abordagem, foram encontrados nos veículos mais de 100 metros de cabos furtados, além de ferramentas e outros materiais utilizados no crime. O prejuízo estimado com os materiais subtraídos e a mão de obra gira em torno de R$ 12.470,00. Todos os envolvidos, assim como os veículos e os materiais apreendidos, foram encaminhados ao 6º Distrito Policial de Santo André, onde a ocorrência segue em andamento, sob responsabilidade da autoridade de polícia judiciária.