PM prende homem por descumprimento de medida protetiva em Mauá

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada deste sábado (13), um homem por descumprimento de medida protetiva, na Rua da Paz, no bairro Chácara Maria Aparecida, em Mauá. De acordo com a PM, a prisão ocorreu após a equipe atender a uma ocorrência de violência doméstica e constatar que o indivíduo estava violando uma medida protetiva de urgência expedida em favor da vítima. Durante a abordagem, a mulher apresentou o documento que comprovava a existência da medida, emitida em 7 de abril de 2025. Diante da confirmação do descumprimento da ordem judicial, o homem foi preso com base na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Mauá, onde permaneceu à disposição da Justiça.