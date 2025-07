Morre cantora Sol, rival de Gretchen nos anos 80

A cantora Sol, que ficou conhecida nos anos 1980 como rival de Gretchen, morreu neste sábado, 12. O velório e o enterro ocorrem nesta segunda-feira, 14, no Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo.

O anúncio da morte foi feito nas redes sociais da cantora, cujo nome de batismo é Sandra Fátima do Valle Reis. Ela participaria de um show em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo, na mesma data em que morreu. Os amigos de Sol tiveram que fazer uma vaquinha para arcar com os custos do velório e do enterro.

Nos anos 1980, Sol fazia participações no programa de TV Clube do Bolinha, apresentado por Édson Cury na Rede Bandeirantes. Uma das gravações da cantora é Meu Gatinho, lançada em 1981.

De acordo com o portal UOL, Sol perdeu em 2021 um processo judicial que moveu contra Gretchen. A cantora pedia indenização de R$ 1 milhão por considerar ter sido mencionada de forma pejorativa no livro Gretchen: uma biografia quase não autorizada. Segundo a reportagem, as duas rivalizavam por se apresentarem de maneira semelhante, cantando músicas sensuais.

O canal de Sol no YouTube afirma que, além de cantora, ela também era bacharel em Direito. A biografia da artista diz ainda que ela fez carreira no Japão, onde ficou conhecida como "musa do imperador".