Temperaturas ficam amenas nesta segunda-feira; no final da semana esquenta

Depois de uma onda de frio típica do inverno, o sol volta a aparecer na região do Grande ABC nesta semana. No entanto, as temperaturas mais altas não devem passar dos 21?°C nesta segunda-feira. A tendência é que as manhãs e noites permaneçam mais frias, com mínima de 11?°C. Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira (14): Santo André: 19?°C / 11?°C





São Bernardo do Campo: 20?°C / 11?°C





São Caetano do Sul: 21?°C / 12?°C





Diadema: 20?°C / 12?°C





Mauá: 20?°C / 11?°C





Ribeirão Pires: 19?°C / 10?°C





Rio Grande da Serra: 19?°C / 10?°C



Bom início de semana!