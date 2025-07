São Bernardo começa a disputa do Badminton nos Jogos Regionais

A equipe feminina e masculina de Badminton de São Bernardo começou neste domingo (13) a disputa por medalhas na 67a edição dos Jogos Regionais. Os duelos acontecem no Centro de Treinamento da modalidade no Rudge Ramos (EMEB Neusa Basseto - Rua Pres. Arthur Bernardes, 55 - Caminho do Mar).

RESULTADOS PRIMEIRO DIA

XADREZ MASCULINO - LIVRE (1a rodada)

São Bernardo 3 x 1 Cubatão

XADREZ FEMININO - LIVRE (1a rodada)

São Bernardo 4 x 0 Diadema

VÔLEI DE PRAIA - MASCULINO

São Bernardo 0 x 2 Guarujá

São Bernard0 x 2 Carapicuíba

VÔLEI DE PRAIA - FEMININA

São Bernardo 0 x 2 Praia Grande

MALHA – São Bernardo 84 x 2 Diadema

BOCHA – São Bernardo 0 x 2 Santos

JUDÔ

Classificação por equipe:

- Feminino: 2o lugar feminino e masculino

Kata Feminino:

- Feminino: 1o lugar

- Masculino: 4o lugar

CERIMÔNIA DE ABERTURA

A cerimônia de abertura dos 67o Jogos Regionais acontece neste domingo (13) às 19h no Plenário Tereza Delta, na Câmara Municipal de São Bernardo. A noite promete ser de muita emoção diante das delegações que vão participar do evento.