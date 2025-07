Homem é preso por tentativa de homicídio em Mauá

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na tarde deste sábado (12) por tentativa de homicídio contra um homem de 50 anos, na Vila Carlina, em Mauá. A ação teria ocorrido após uma briga entre vizinhos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência de desentendimento entre vizinhos. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Nardini. A faca utilizada no crime não foi localizada.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio pelo 1º Distrito Policial de Mauá.