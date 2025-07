Falha em operação deixa serviço 190 da PM do Rio fora do ar por mais de 4 horas

O serviço 190 da Polícia Militar do Rio de Janeiro ficou fora do ar entre a noite de sábado, 12, e a madrugada do domingo. O número telefônico é usado para acionar a PM em casos de emergência. O apagão começou por volta das 23 horas e o serviço foi restabelecido às 3h30 da manhã, segundo a Polícia Militar do Estado de Rio de Janeiro (PMERJ).

A pasta afirma que não houve prejuízo porque, tão logo o problema foi constatado, orientou a população, por meio das redes sociais, para usar um canal alternativo. As unidades policiais continuaram a postos.

A secretaria informou que, tão logo o problema foi constatado, a empresa que presta serviço de telefonia e internet à corporação foi acionada.

A PMERJ usou seu canais oficiais na internet para informar sobre o apagão do sistema. "Caso necessário, a população deve entrar em contato por meio do aplicativo 190RJ, como uma alternativa de comunicação", postou, orientando sobre a forma de baixar o aplicativo nas versões Android ou iOS.

O número 190 é um canal direto para notificar emergências policiais, como crimes em andamento, e solicitar ajuda em situações de violência ou que representem risco à integridade das pessoas.

As polícias militares estaduais orientam a usar o canal também para comunicar acidentes graves e em casos que exijam intervenção imediata da PM. O canal pode ainda ser usado para denúncias de atividades suspeitas e violência doméstica.