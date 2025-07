PSG x Chelsea se enfrentam na final do Mundial; veja onde assistir

Chegou o grande dia! Mesmo sem brasileiros na final da Copa do Mundo de Clubes 2025, o domingo promete ser emocionante para os amantes do futebol. Chelsea e Paris Saint-Germain disputam o título hoje, a partir das 16h. O Chelsea chega à sua terceira final deste tipo de competição internacional, em busca do segundo título mundial. Já o Paris Saint-Germain disputa pela primeira vez uma decisão deste torneio. O confronto também marca um reencontro após 9 anos. A última vez que as equipes se enfrentaram foi em março de 2016, pelas oitavas de final da Champions League. Na ocasião, o time francês venceu por 2 a 1 em Londres (assim como no jogo de ida) e garantiu a classificação para a fase seguinte do torneio. Onde assistir: Globo (TV aberta)





SporTV (TV fechada)





CazéTV (YouTube)





DAZN (streaming)



Qual o seu palpite? Quem vence hoje?