ECA: Legislação que cuida das crianças faz aniversário

Contar com a ajuda do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) pode ser mais fácil do que se imagina! Questionadas pelo Diarinho sobre como poderiam denunciar e defender um amigo, as irmãs gêmeas Letícia e Alícia Mili Gonçalves, 9 anos, prontamente responderam: “Não deixar de correr para falar com um adulto ou com a polícia”.

Já Maitê Lourenço, 9, outra colega da ONG Ficar de Bem, reforçou o recado: “Se for difícil falar com eles (adulto ou polícia), as crianças precisam procurar alguma pessoa que confie na escola”, exemplifica.

Os palpites foram elogiados por Ademar Oliveira, membro do Instituto Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. “Geralmente, essas pessoas indicadas pelas crianças têm a obrigação de acionar os Conselhos Tutelares ou, em casos mais graves e emergenciais, repassar até mesmo para a polícia”, reforça.

De acordo com o especialista, a segurança é o mais importante. Ter coragem de contar quando está sendo incomodado. “Quando negligências com o ECA acontecem, os Cras (Centros de Referência da Assistência Social)</CF> também podem ajudar. Estes espaços existem em todas as cidades”, adiciona.

Um dos canais mais acessíveis às denúncias que ferem crianças e adolescentes é o telefone Disque 100. A identidade de quem liga é preservada e ninguém fica sabendo.