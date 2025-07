Veja a charge do Diário para o dia 13 de julho de 2025

Em um ambiente parcialmente favorável, com desemprego baixo e renda crescente, mas juros altos, o faturamento do varejo do Grande ABC alcançou em abril o maior resultado para o mês desde 2008, segundo pesquisa da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). As vendas do setor nas sete cidades somaram R$ 6,26 bilhões, com crescimento real de 7,4% em relação ao apurado no mesmo mês do ano passado (R$ 5,83 bilhões).

Trata-se do melhor desempenho do varejo na região para o mês desde o início da série histórica da PCCV (Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista), que é realizada pela FecomercioSP há 17 anos. Ainda segundo a entidade, o setor acumula crescimento de 7,7% nas vendas no acumulado de janeiro a abril ante o primeiro quadrimestre de 2024 e de 9,1% em 12 meses.