Exposição celebra 33 anos do Bloco Eureca

O Teatro Elis Regina, no bairro Assunção, em São Bernardo, recebe até o dia 29 de agosto a exposição Eureca – um ABC para o Brasil, que celebra a história do bloco carnavalesco promovido há 33 anos pelo Projeto Meninos e Meninas de Rua no centro do município. A abertura do evento ocorreu no sábado (12), das 15h às 19h.

A mostra reúne fotografias, recortes de jornais, vídeos, peças físicas e documentos históricos, além de dez obras de arte inéditas criadas por artistas do Grande ABC. Inspiradas nos arquivos do Eureca, os trabalhos oferecem leituras contemporâneas e sensíveis da trajetória de luta por direitos das crianças e adolescentes.

O presidente do Projeto Meninos e Meninas de Rua, Weber Lopes Góes, conta que a exposição vai abordar o surgimento do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua e os momentos de mobilização para consolidação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

“Essa exposição destaca a relevância do projeto para a garantia e promoção dos direitos do público infantil não só em São Bernardo, mas também em todo o Grande ABC. O Bloco Eureca (Eu Reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente) é uma manifestação cultural que promove reflexões por meio de um processo permanente de formação crítica com crianças, jovens e adultos e mobilização social”, disse Góes.