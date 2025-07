Professora de São Bernardo fala de autoconhecimento após burnout

A Biblioteca Monteiro Lobato, em São Bernardo, recebe no próximo dia 25, às 19h, o lançamento do livro .A Moça que Tecia Versos. Publicada pela editora Caravana Grupo Editorial, a obra nasceu como vazão ao esgotamento mental em sala de aula da professora, jornalista e moradora do bairro dos Casas, Mariana Vieira, 31 anos.

Por 76 páginas, a autora esmiuçou com poemas temas multifacetados, como dificuldades em sala de aula, a importância do autoconhecimento pessoal e dos relacionamentos interpessoais, além de protestos sociológicos. “Levei um ano para concluir a escrita. Nestes meses, mexi bastante no texto, o que pode ser normal ao processo, mas me ensinou muito sobre perfeccionismo. Entendi, assim, que precisava um dia terminar o processo, dando vazão para nascer de um lugar tão íntimo e vir a público”, relata.

Para ela, o projeto é um sonho que se torna real. “Como professora, a gente sempre pensa em embasar mais, com poetas e autores consagrados. Só a coragem de pormos em prática criações e literatura já é motivo de orgulho para mim e deve ser o de outros autores independentes da região”, avalia.

A obra custa R$ 70 e pode ser adquirida no lançamento e em https://caravanagrupoeditorial.com.br/produto/a-moca-que-tecia-versos.