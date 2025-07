Água Santa sucumbe contra classificada Lusa no Canindé

O Água Santa mais uma vez tropeçou no Brasileirão da Série D, ao perder para a líder e agora classificada Portuguesa ontem, no tradicional Estádio do Canindé, por 2 a 1. Com o resultado, o time de Diadema completou três rodadas sem vitória e agora está fora do G-4 do Grupo A-6.

A Lusa abriu o placar com apenas três minutos de bola rolando. Após cruzamento pela esquerda, Lohan testou na trave e, na sobra, Marcelo Freitas finalizou forte para deixar 1 a 0. Aos 39 minutos, em falta, Lucas Duni empatou de cabeça. Mas no fim do segundo tempo, Lohan novamente colocou a Portuguesa na frente, garantindo a vitória e a festa de sua torcida no Canindé.

Com o resultado, a Lusa chegou aos 24 pontos e se garantiu para a próxima fase. Fora da zona de classificação, o Netuno parou nos 15 e jogará a vida contra o Nova Iguaçu, sábado (19), no Inamar.