Aluna da Unesp desaparecida fez dossiê contra namorado

A estudante trans Carmen de Oliveira Alves, de 25 anos, desaparecida há um mês, fez um dossiê contra o namorado, Marcos Yuri Amorim, antes de sumir em 12 de junho em Ilha Solteira (SP). Amorim foi preso suspeito de envolvimento no desaparecimento e a polícia agora desconfia que o documento tenha ligação com o crime.

Ela foi vista pela última vez após sair do campus de Ilha Solteira da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp), onde é aluna do curso de Zootecnia. A polícia suspeita de feminicídio, mas não localizou o corpo nem tem indícios dele, por enquanto.

Os investigadores conseguiram acessar o notebook de Carmen e encontraram um dossiê que ela teria montado contra o então namorado. No arquivo constavam supostos crimes que Amorim teria cometido. O documento seria usado contra ele caso ele não quisesse assumir o relacionamento, de acordo com a polícia. O documento foi deletado no mesmo dia do desaparecimento.

"Pelos elementos que a gente conseguiu apurar nas conversas com testemunhas, entre a vítima com as testemunhas, a gente apurou que havia uma pressão dela em relação ao Yuri para assumir o relacionamento deles, e ele não aceitava assumir. Naquele dia 12, era bem o Dia dos Namorados, e acho que houve uma pressão grande para cima dele, e ele acabou fazendo o que fez", afirmou o delegado da Polícia Civil Miguel Rocha a uma afiliada da TV Globo local

Na sexta-feira, 11, dois suspeitos foram presos temporariamente. Além de Amorim, um policial militar da reserva que seria amante do suspeito foi alvo da ordem de prisão. A reportagem não conseguiu localizar representantes deles, e o espaço segue aberto para manifestação.

"Ele Seria uma espécie de namorado do Yuri. Ele sustenta, banca alguns gastos do Yuri, então deu para perceber que havia ali um triângulo amoroso", disse o delegado.

O último lugar em que Carmen de Oliveira Alves esteve, segundo a polícia identificou a partir do monitoramento do celular dela, foi o sítio do namorado. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram Carmen saindo do campus da Unesp logo após as 10h e seguindo em direção à casa do namorado.

De acordo com informações de colegas, Carmen fez uma prova e saiu da universidade com sua bicicleta elétrica de cor preta. Ela tem aproximadamente 1,70 de altura, cabelo preto cacheado, pele negra e olhos castanhos.

Informações sobre Carmen que possam ajudar nas investigações podem ser enviadas para o e-mail [email protected].