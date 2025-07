Tigre vence Ponte e firma presença no G-8 da Série C

Em duelo paulista, o São Bernardo não fez feio perante sua torcida no Estádio 1º de Maio e bateu a Ponte Preta por 2 a 0, em jogo válido pela 12º rodada do Brasileirão da Série C. Com a vitória sobre o time campineiro, vice-líder da competição, o Tigre subiu para 19 pontos, firmando presença entre os oito primeiros que passam para a próxima fase.

Em casa, o São Bernardo começou pressionando os visitantes que entraram em campo com três zagueiros, apresentando o cartão de boas-vindas em chute de falta de Hélder, com endereço certo da bola aos fundos das redes, se não fosse grande defesa do goleiro Diogo Silva, aos 10 minutos, cedendo o escanteio. Na cobrança, a zaga da Macaca bateu cabeça e Pedro Felipe aproveitou a bola pingando na pequena área para abrir o placar.

A Ponte tentou responder aos 14 minutos, em jogada pela esquerda. Junior Oliveira defendeu, a bola sobrou para Éverton Brito, mas o goleiro impede o empate, enquanto os jogadores da Macaca pediam o gol. Na marca dos 24, Felipe Azevedo recebeu uma bola limpa, pronta para marcar o segundo, mas não a pegou bem e mandou sobre o travessão.

Sem conseguir pressionar na etapa final, o técnico Alberto Valentim fez mudanças na equipe e tirou um zagueiro para propor uma Ponte mais ofensiva. Mas quem gritou “gol” foi a torcida do São Bernardo aos 20, em jogada rápida diante de uma defesa desorganizada, com Echaporã ampliando o placar para 2 a 0.

A Ponte tentou reagir, porém, a equipe do técnico Ricardo Catalá, mais organizada, segurou o placar. O Tigre agora se prepara para enfrentar o Ypíranga no Rio Grande do Sul, na próxima rodada.