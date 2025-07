Morre ex-secretário de Saúde de Mauá durante pandemia da Covid-19

Morreu nesta sexta-feira (11) o ex-secretário de Saúde de Mauá Luís Carlos Casarin, aos 52 anos. Com passagens em Jundiaí e Paulínia, o médico comandou a Pasta na cidade do Grande ABC entre 2019 e 2020, durante o governo do ex-prefeito Atila Jacomussi (União Brasil), hoje deputado estadual, em meio à pandemia da Covid-19 e foi o responsável pela montagem do Hospital de Campanha. Reconhecido pela sua trajetória em defesa do SUS (Sistema Único de Saúde), ele teria partido após uma luta contra um câncer.





Casarin assumiu a Secretaria de Saúde de Mauá acompanhando de perto o avanço do coronavírus pelo Brasil, adotando medidas sanitárias a fim de conter a proliferação da pandemia, como oferecimento de testes e máscaras à população. Em abril de 2020, o então secretário inaugurou o Hospital de Campanha, no estacionamento do Paço Municipal, oferecendo 30 leitos individuais, sendo 24 de observação, quatro de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e dois destinados ao atendimento pediátrico.





Em sua página, Atila lamentou a morte do ex-secretário, lembrando dos trabalhos no momento crítico do enfrentamento à Covid-19. "Mais que um amigo, um irmão. Forte e corajoso, enfrentou a pandemia ao meu lado, sempre na linha de frente. Um excelente profissional e, acima de tudo, gentil e divertido. Uma perda irreparável em nossos corações. Sentiremos sua falta", disse.





Casarin também foi secretário de Saúde em Jundiaí, durante o governo do ex-prefeito Pedro Bigardi (2012-2016), reconhecido na cidade por viabilizar junto ao Ministério da Saúde a construção de UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). “Grande amigo. Foram muitas histórias, lutas, e muitas boas conversas, sempre alegres e descontraídas. Vai em paz parceiro”, escreveu o ex-chefe do Executivo. O médico também comandou a Pasta na gestão interina de Antonio Miguel Ferrari, o Loira, no município de Paulínia.