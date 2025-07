Parque do Guapituba será nomeado Prefeito Oswaldo Dias neste domingo(13)

A Prefeitura de Mauá realizará, neste domingo (13), uma solenidade oficial para a adoção do novo nome de um dos principais parques da cidade, que passará a se chamar Parque Municipal Prefeito Oswaldo Dias. O evento está marcado para as 9 no Parque Guapituba A cerimônia marca o reconhecimento do papel decisivo do ex-prefeito Oswaldo Dias, falecido em 2024, na preservação da área. Em 1997, sua intervenção foi fundamental para impedir que o espaço fosse transformado em um condomínio privado. A partir de sua gestão, o processo de desapropriação foi retomado com base técnica e ambiental, garantindo a proteção de mais de 500 mil m² de área verde. Durante o evento, serão plantadas duas mudas de pau-brasil dentro do projeto Árvore da Minha Vida: uma em homenagem a Oswaldo Dias e outra a Alfredo Klinkert Jr., antigo proprietário do terreno e responsável pelo reflorestamento da área ao longo do século XX. Segundo a Prefeitura, também serão anunciadas a criação da Trilha do Professor e a reforma da Casa Amarela, que abrigará uma das sedes da futura Escola de Artes Professor Oswaldo Dias, novo nome das Oficinas Culturais criadas por ele em 1997.