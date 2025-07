Ana Hickmann mostra refeição especial para Edu Guedes após alta: 'Primeiro jantar juntos'

A apresentadora Ana Hickmann mostrou ter preparado um jantar especial para Edu Guedes nesta sexta, 11, dia em que o também apresentador recebeu alta antes do previsto. Edu estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após retirar um tumor no pâncreas.

"Primeiro jantar juntos", celebrou Ana. Ela também detalhou o cardápio preparado com ela, que contava com atum com gergelim, brócolis, salada, vinagrete, guacamole e frutas vermelhas.

O que aconteceu com Edu Guedes?

Edu Guedes foi diagnosticado com câncer de pâncreas no último sábado, 5. Inicialmente, o apresentador do programaFica com a Gente, na RedeTV!, havia sido diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal e seria operado apenas para a remoção do cálculo. Mas os exames também apontaram o tumor maligno no pâncreas, e a cirurgia durou seis horas no total. "Ele retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço", explicou o apresentador em um vídeo.

O chef teve alta da UTI na última quarta-feira, 9, e permaneceu mais dois dias no hospital até a volta para casa, nesta sexta, 11.