Jogos Regionais de São Bernardo terão reforço na segurança com a GCM

As disputas do 67º Jogos Regionais começam neste final de semana com as modalidades de bocha, malha, vôlei de praia, badminton, capoeira, judô, futsal, xadrez e biribol e São Bernardo volta a ser sede de um dos principais torneios esportivos do Estado de São Paulo. Nesta edição, 21 cidades da 1ª região esportiva já confirmaram inscrição para os Jogos Regionais e vão disputar 45 modalidades. Para garantir a tranquilidade de quase 5 mil participantes, a Guarda Civil Municipal (GCM), preparou esquema especial de segurança.

“Vamos manter apoio em todos os locais de competição, com permanência por todo o período de jogos. Também temos montado o planejamento estratégico para a segurança dos alojamentos dos atletas por todo o período noturno. Na Arena Olímpica, local onde abrigará competições simultâneas, haverá viaturas no local durante todo o período”, alertou Eduardo Santos, comandante da GCM de São Bernardo.

Os Jogos Regionais são organizados pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo em conjunto com a Prefeitura de São Bernardo. A delegação do município vai participar de 39 das 45 modalidades desta edição.

A delegação são-bernardense contará com 407 pessoas, sendo 356 atletas (219 masculinos e 137 femininos), além de 51 integrantes de comissões técnicas. Uma das novidades desta edição é o basquete 3×3, estreante na competição e que terá quatro equipes na categoria feminina e nove representantes na masculina, incluindo São Bernardo.

*LOCAIS DE COMPETIÇÃO* - As mais variadas modalidades esportivas serão disputadas em 19 espaços esportivos. Entre os locais de competição estão a Arena Olímpica, Complexo do Baetão, Ginásio Poliesportivo, Crec Baetinha, Crebba, Centro de Badminton, CRI, Mesc e os campos do Batistini, Lavínia, Orquídeas, Selecta e Brasil. Os Jogos Regionais são classificatórios para os Jogos Abertos do Interior (ainda sem previsão de data e local).