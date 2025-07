Guardiola rouba a cena no retorno da banda Oasis a Manchester, mas ouve vaias durante show

Fã da banda Oasis na mesma proporção em que os irmãos Liam e Noel Gallagher idolatram o Manchester City, Pep Guardiola foi uma das figuras mais festejadas no retorno dos roqueiros aos palcos, em Manchester, após 16 anos, na noite de sexta-feira, diante de 70 mil pessoas.

O técnico do City, que vestia uma camisa retrô do clube, foi celebrado pelos músicos e tirou foto com seus familiares, mas não foi muito bem recepcionado pelo público presente no Heaton Park.

Durante o show, quando Liam Gallagher dedicou a música "D'You Know What I Mean?" ao "maior técnico de todos os tempos, o único e inigualável Pep Guardiola", o treinador ouviu uma série de vaias. Noel Gallagher, então, interrompeu: "Quem vocês estão vaiando?"

Os irmãos, que cresceram em Manchester e são torcedores de longa data do City, assistiram a muitos jogos ao longo dos anos e viram Guardiola liderar o clube a seis títulos do Campeonato Inglês, uma Liga dos Campeões, quatro Copas da Liga Inglesa e duas Copas da Inglaterra, entre outras taças.

O técnico espanhol não pareceu se importar com as provocações, provavelmente de torcedores do Manchester United presentes no show, e se juntou aos mais de 70 mil fãs cantando "Don't Look Back in Anger".

Foi o primeiro de cinco shows com ingressos esgotados no Heaton Park do Oasis, que abriu sua turnê de reunião na semana passada em Cardiff, no País de Gales.