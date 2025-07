O ‘Diário’, as greves e o fotojornalismo puro

Maior autoridade acadêmica internacional quando o assunto é a história social do trabalho no Brasil, que estuda criteriosamente desde os anos 1980, o norte-americano John D. French tem em seu currículo livros que são referências sobre conflitos e alianças que marcam a relação entre patrões e empregados ao longo da história. Após biografar o chefe da Nação em Lula e a Política da Astúcia (Expressão Popular, 668 páginas, R$ 80), que chegou às livrarias em 2022, o pesquisador está prestes a concluir um novo trabalho. Com o título provisório de Fotojornalismo Puro, ele esquadrinha a cobertura jornalística das greves sindicais de 1979 e 1980 que, a partir do Grande ABC, convulsionaram o País e foram essenciais para pôr fim à ditadura militar (1964-1985). French usa as imagens produzidas à época pelo Diário como matéria-prima da obra e atesta que os profissionais do jornal “fizeram a melhor cobertura, a mais completa, mais extensa, e verdadeiramente impressionante”, como declarou em recente evento com jornalistas em São Paulo.

Provocação

Ex-prefeito de São Bernardo, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT-, aproveitou a taxação anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump sobre produtos brasileiros, para provocar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Marinho citou um estudo da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) que aponta prejuízo de R$ 4,4 bilhões nas exportações apenas no território paulista. Enquanto a economia sofre duro impacto, “Tarcísio continua a aplaudir os lesa-pátrias”.

Propaganda

A pouco mais de um ano das eleições gerais para escolha de presidente, governadores, deputados estaduais e federais e senadores, o governo paulista chefiado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), que pode concorrer à reeleição e tem o nome cotado pela direita para a disputa nacional, deve inflar a comunicação institucional em mídias digitais. Conforme publicação no Diário Oficial, a Secom (Secretaria de Comunicação) do Estado deu início à formação de comissão visando à contratação de prestador de serviços para comunicação institucional digital. Estaria Tarcísio interessado em dar um upgrade na imagem visando as eleições?.

Esportes eletrônicos

A deputada estadual Carla Morando (PSDB) comemora a promulgação de mais uma lei de sua autoria. Com o visto do governador Tarcísio de Freitas fica instituída a Semana Estadual do e-Sports (esportes eletrônicos). A data passa a ser celebrada anualmente sempre na primeira semana de outubro. A proposta tem como coautor o deputado Rafael Saraiva (União Brasil).

Nomeação

O ex-vereador pelo PT em Santo André Willians Bezerra (2017 a 2020), há tempos fora dos holofotes, reapareceu, porém, longe do Grande ABC. O petista passa a integrar o primeiro escalão na chefia da Casa dos Conselhos, na gestão da prefeita de Mongaguá, Litoral Sul de São Paulo, Cristina Wiazowski (Progressistas). A chefe do Executivo diplomada ontem foi a mais votada na eleição suplementar em junho. O marido dela, Paulo Wiazowski Filho (Progressistas), perdeu o mandato após condenação por improbidade administrativa.

Estranheza

Bezerra não foi o único nome do Grande ABC que desceu a Serra do Mar. O deputado estadual Teonilio Barba (PT) esteve ontem na diplomação da prefeita de Mongaguá. Causou estranheza tal aproximação. Afinal, o Progressistas, do secretário estadual de Segurança, Guilherme Derrite, por ser considerado partido da ‘bancada da bala’, é alvo constante de críticas dos petistas. Bem dizem que política é como nuvem.