Veja a charge do Diário para o dia 12 de julho de 2025

A gestão do prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), vai antecipar a entrega de trecho em obras do Viaduto Castelo Branco, que está interditado, para o próximo dia 24. A previsão inicial de liberação era para o dia 31. Porém, como o fechamento do elevado gerou congestionamentos, além críticas dos motoristas e moradores do entorno, a Prefeitura implementou três turnos de trabalho e mais de 300 profissionais atuando simultaneamente. A estratégia visa minimizar os transtornos e acelerar a conclusão das intervenções estruturais.