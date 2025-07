Objetivo do governo é tornar mais barato carro de entrada

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta, 11, à Rádio CBN, que o objetivo do governo com o programa Carro Sustentável, que isenta de IPI alguns veículos, é tornar mais barato os carros de entrada.

"A partir de amanhã (sábado, 12), o imposto vai ser zero. Nós achamos que vai ser um sucesso. As concessionárias vão ajudar a dar um desconto, as montadoras também", afirmou. "Então, nós poderemos ter carro reduzindo de R$ 5 mil a mais de R$ 10 mil no valor para as pessoas poderem adquirir um carro novo", estimou.

Segundo o vice-presidente, o programa tem um objetivo ambiental, ao estimular veículos com menor emissão de gás carbônico, e também uma finalidade social, ao tornar veículos mais baratos para a população.