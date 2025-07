Na briga por um lugar no G-8, S.Bernardo FC recebe o vice-líder

O São Bernardo FC já está invicto há três rodadas na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe comandada pelo técnico Ricardo Catalá deve ter missão das mais complicadas hoje, a partir das 17h, contra a Ponte Preta, no Estádio 1º de Maio.

Após a disputa das 19 partidas do turno, os oito melhores times na classificação avançarão à segunda fase. E o Tigre é quem abre o G-8, com 16 pontos. Buscando se afastar dos clubes abaixo na tabela, o Aurinegro não espera vida fácil, já que a Macaca é vice-líder, somando 23 pontos.

O lateral-direito Rodrigo Ferreira reconhece a dificuldade, mas garante que o Tigre não mudará de postura. “A condição deles, de estar no topo, entre os líderes, nos chama mais atenção, nos deixa em alerta. Mas não vamos mudar nosso modo de jogar e vamos buscar o resultado”, afirma.

A sete jogos do fim da primeira fase, o São Bernardo ganhou um reforço para a sequência do torneio: o atacante Lucas Reis, anunciado durante a preparação para a rodada. O atleta, 24 anos, foi contratado junto ao Altos, do Piauí, pelo qual marcou oito gols em 16 jogos.

Para Rodrigo Ferreira, porém, Reis não será o único reforço da equipe nesta fase da divisão. “Pedimos o apoio da torcida nos jogos dentro e fora de casa. A partir de agora, todos os confrontos são como finais e contamos com o incentivo do torcedor para chegar ao nosso objetivo”, completa o lateral