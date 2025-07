Marcelo Lima aposta no diálogo e no Plano Diretor para atrair investimentos

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), aposta no diálogo, no novo Plano Diretor, que será enviado à Câmara em agosto, e no turismo para atrair investimentos a fim de fomentar a economia. O podemista reafirmou ontem, durante coletiva, que seu governo não vê cor partidária, mas que sente na pele o efeito das picuinhas políticas das gestões anteriores. Destacou ainda que, para entregar mais à população, os poderes público e judiciário, a iniciativa privada, bem como terceiro setor têm de trabalhar unidos.

“Para mim, o diálogo é primordial. A Prefeitura de São Bernardo, infelizmente, fechou as portas com governos por conta de partido político e quem perdeu foi a população. Vivo hoje na pele as perdas que tivemos por conta dessas picuinhas políticas. Não estou preocupado com campanha eleitoral. Não estou preocupado com partido político nem com ideologia partidária. Estou preocupado com que todos que acreditam em São Bernardo e que é possível mudar a vida das pessoas por meio do poder público, que venham para cá”, disse.

O prefeito afirmou que o novo Plano Diretor será audacioso e demonstrará a importância da construção civil no mercado. Outro ponto destacado por Marcelo Lima é que o diálogo aberto facilita a vinda de novos investidores, que quiseram se estabelecer na cidade e encontraram dificuldades. “Isso na prática depende muito da economia do Brasil, que temos uma perspectiva de melhora. Temos de acreditar, para que automaticamente tenhamos a Mercedes produzindo mais caminhões, ônibus, assim, gerando mais empregos e arrecadação de impostos”, pontuou.

O podemista afirmou que o projeto do polo turístico na Prainha do Riacho vem ao encontro da geração de vagas e do fomento da economia. A proposta visa fortalecer o potencial turístico e de lazer da região, abrangendo obras de requalificação que serão subsidiadas com recursos da Prefeitura e do Governo de São Paulo. Estudo prevê investimento de R$ 30 milhões. “Melhorou. Já vejo o aquecimento da economia de janeiro para cá.”

Segundo Marcelo Lima, o fato de cumprir promessas, como a reabertura do Hospital de Urgência no dia em que assumiu a Prefeitura e enviar jovens são-bernardenses para intercâmbio na Irlanda, proporciona confiança no governo. O prefeito também destacou a realização das audiências para a construção do PPA (Plano Plurianual) 2026-2029 como forma de trazer os munícipes para o planejamento das políticas públicas visando aos próximos anos.

“Não dá para ter um PPA para quatro anos que não seja com a participação da população. Quando os moradores vêm o Minha Rua Nova chegando no bairro deles e um campo que era de barro agora com grama sintética, começam a ter confiança em um governo que veio para ser diferente”, disse.