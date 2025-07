Dorival deve promover mudança no Corinthians para jogo com Red Bull Bragantino pelo Brasileiro

O Corinthians treinou na tarde desta sexta-feira no CT Joaquim Grava e o técnico Dorival Jr aproveitou a atividade para testar variações táticas visando o confronto com o Red Bull Bragantino, neste domingo, na retomada do Campeonato Brasileiro.

Neste período de paralisação do Nacional, o comandante teve tempo para testar outras formações e corrigir as movimentações ofensivas e defensivas. De volta ao time, Rodrigo Garro deve ganhar espaço para deixar o time mais criativo.

No penúltimo treino antes da partida contra o Bragantino, os jogadores assistiram a um vídeo com instruções táticas e foram para o campo. Dorival organizou um trabalho tático em espaço reduzido. As jogadas de bola parada também ganharam uma atenção especial por parte do treinador.

Após faltar ao treino de quarta-feira e se desculpar com o grupo (foi penalizado pela diretoria), Memphis esteve na atividade desta sexta-feira. Outra presença foi a do centroavante Yuri Alberto. Ele fez um leve aquecimento com os companheiros e participou de um animado bobinho. Em recuperação de uma fratura na vértebra na coluna, o camisa 9 ainda está na fase de transição física.

Neste sábado, Dorival Jr vai comandar a última movimentação antes de definir a equipe que recebe o rival de Bragança Paulista na Neo Química Arena. Com 16 pontos, o Corinthians figura na 10ª colocação, vem de três empates seguidos contra o Atlético-MG (0 a 0), Vitória (0 a 0) e Grêmio (1 a 1) e tenta reencontrar o caminho das vitórias diante de sua torcida.