Willian Arão é registrado no BID e pode estrear pelo Santos no Brasileiro contra o Flamengo

O técnico Cléber Xavier recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira. O volante Willian Arão teve o seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e agora reúne condições de fazer a sua estreia pelo Santos no Campeonato Brasileiro. E o primeiro confronto da equipe paulista nesta retomada da competição é justamente contra o Flamengo, seu ex-clube.

Recém-contratado, o jogador de 33 anos não viajou com o grupo para Cariacica, onde a equipe paulista enfrentou a Desportiva Ferroviária, em jogo amistoso nesta quinta-feira, para aprimorar a parte física. Como o encontro com os cariocas está marcado para a próxima quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, o atleta deverá ser monitorado pela comissão técnica, que vai avaliar sua evolução.

O lateral-direito Igor Vinícius teve o seu nome inscrito no BID nesta quinta-feira, o que aumenta o leque de opções do treinador para montar o Santos nesta retomada do Campeonato Brasileiro, interrompido por causa do Mundial de Clubes da Fifa.

O Santos entraria em campo neste fim de semana para disputar o clássico com o Palmeiras, mas a CBF optou por adiar o confronto já que o time do técnico Abel Ferreira estava envolvido na disputa do torneio da Fifa, nos Estados Unidos.

Apesar da chegada de Igor Vinícius e de Willian Arão, o Santos ainda está atento ao mercado para a contratação de mais nomes a fim de fortalecer o elenco. As prioridades são um atacante de lado e um meio-campista.

Cléber Xavier vai aproveitar o fim de semana sem jogos no Brasileiro para fazer ajustes na equipe. O time titular deve ser a base que iniciou o confronto com o Desportiva Ferroviária. O duelo contou com a estreia de Robinho Jr, filho do atacante Robinho, (que continua preso desde março do ano passado, após ser condenado por estupro na Itália). O jovem de 17 anos entrou no segundo tempo e participou do terceiro gol da vitória de 3 a 1, marcado pelo meio-campista Diego Pituca.