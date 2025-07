Brasil x Japão na VNL: veja informações da partida e onde assistir

O Brasil encerra sua participação na primeira fase da Liga das Nações de Vôlei (VNL) neste domingo (13). Em Chiba, no Japão, as brasileiras encaram as donas da casa em jogo que acontece logo de manhã, às 7h20 (de Brasília). A transmissão ao vivo da partida fica por conta de SporTV2 e VBTV.

As duas seleções foram destaques da fase inicial da competição. O Brasil faz uma campanha quase perfeita, com apenas uma derrota nas 11 rodadas disputadas. O tropeço aconteceu contra a Itália, que defende o título da VNL. Já as japonesas, nos dez primeiros compromissos, somaram oito vitórias e duas derrotas.

Para o duelo, o técnico José Roberto Guimarães não contará com Ana Cristina. A ponteira sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o segundo set do jogo contra a França e será desfalque para a equipe nacional. Após realizar exames, foi detectada uma lesão no menisco medial. A atleta já passa por tratamento, mas está fora do confronto deste domingo.

O Brasil já tem vaga garantida no mata-mata do torneio, que acontece entre os dias 23 e 27 de julho, na Polônia. Mesmo assim, o time não tem garantia de que Ana Cristina estará liberada para entrar em quadra.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: domingo, 13 de julho, às 7h20 (de Brasília).

- Local: Chiba, no Japão

- Onde assistir: SporTV 2 (TV fechada) e VBTV (streaming)