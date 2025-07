Essa pedreira dá um livro. A Pedreira Catedral. Os anãozinhos em Santo André. Indústrias que se vão. Canta, Maróstica! Rejuvenesce a Cidade Benjamim...

Rio Grande e Ribeirão

‘Lembranças da pedreira’ (Memória, dia 9); ‘Robson Miguel na Pedreira’ (Memória, dia 10). Ademir, talvez você já tenha essas informações. Talvez, não. Em todo caso, aí vão: notícia, de 1918, de compra de uma pedreira em Ribeirão Pires, pela Arquidiocese de São Paulo, para as obras da nova Catedral. E uma foto, de 1940, da pedreira de Rio Grande da Serra, de propriedade da Prefeitura de São Paulo.

José de Souza Martins

PEDRAS PARA SÃO PAULO. A pedreira de Rio Grande em 1940: hoje, ao invés de pedra, a cidade fornece água quando das estiagens na Capital

Circo dos Anões

‘Em 5 de julho de 1940’ (Memória, dia 5). Lembro claramente de um grupo de anões que vivia numa espécie de chácara, ao lado da Travessa 12 de Outubro, na Vila Assunção. Próximo dos anos 1950, jogávamos bola num grande terreno vizinho e a presença deles nos causava medo, pelo ineditismo.

Euclydes Rocco Junior - São Paulo

(Des)industrialização

‘Polibrasil’ (Memória, dia 5) – Memória, como sempre, se destaca pelas suas reportagens. Recebi várias ligações oferecendo fotos da época. Depois vou enviá-las para a página.

Roberto Rodrigues - Santo André

Canta Itália

‘16º Encontro de Corais em Língua Italiana” (Memória, dia 2). Foi muito gostoso participar do programa. Interessante que, na semana passado, conversei com o Marquitho Riotto e ele me disse da canção sobre Maróstica (composição de José Rossi). Na hora perguntei:

- Seria a “Tu sei Maróstica” (nome que a canção tinha).

- É esse nome mesmo.

Então contei a história da música, cantada pela primeira vez pelo nosso Coral Bicchieri D’Oro. A melodia foi feita pela minha irmã, Josefa, na época a maestrina.

Brinquei com Marquitho:

- Você me falou de uma música, agora temos uma história.

Marco Antonio da Silva, Quico, Presidente do Círculo Italiano de Toscana, Riacho Grande

Cidade Benjamim

‘Renasce a cidade’ (Memória, dia 6). Por que a coluna chama Rio Grande da Serra por cidade Benjamim? Confesso que procurei, mas não achei o motivo.

Humberto Pastore - São Caetano

Resposta - Oi Pastore, você tem razão. É sempre importante dizer o porquê das coisas. Basicamente, ‘benjamim’ significa "o filho mais novo".

O “Dicionário de Nomes Próprios” cita benjamim como "Filho da Felicidade", "Filho da Mão Direita", "o Bem Amado".

Do mesmo dicionário: palavra derivada do hebraico "benyamin", junção das palavras "ben" (filho) e "yamin" (mão direita). Ou: uma metáfora para "filho da felicidade".

Não sabia nada disso. Descobri graças à sua indagação. Ao usar a expressão tinha me inspirado no futebol: todo novo time que subia de divisão e disputava um primeiro campeonato principal era chamado de “benjamim”.

Ganho da Memória

‘A boa notícia” (Memória, dia 6). Bela notícia de Rio Grande da Serra: teremos mais um Centro de Memória recolhendo informações sobre nossa região! Ficamos felizes.

Elexina D’Angelo - São Bernardo

Museu do Cinema

‘Em 6 de julho de 1975’ (Memória, dia 6). Uma pena a Prefeitura de São Bernardo não fundar um Museu do Cinema, visto que o cinema faz parte do cotidiano do brasileiro. Exibição, não apenas dos produtos de Vera Cruz, mas também de outras empresas brasileiras e, por extensão, de outras nações. Se fundar, tenho certeza, que o público afluirá. Conto com minhas experiências de cinema ao tempo em que eu era gerente do Departamento de Cultura do Colégio Singular. Chegamos a exibir filmes no Stúdio Center e Cine Carlos Gomes, estabelecidos em Santo André.

Alexandre Takara - Orientador desta página Memória

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 13 de julho de 1975 – Edição 2797

JUDÔ – Grande ABC tem quatro judocas para os Jogos Universitários Brasileiros.

Dos seis judocas paulistas que participariam dos JUBs (em julho de 1975, em Maceió, AL), quatro eram da região:

Yukio Takada, peso leve.

Oswaldo Copertino Simones Filho, peso pesado da Escola Superior de Educação Física de São Caetano.

Tetsue Fujisaka, da Fefisa.

Carlos Alberto Pacheco, da FEI São Bernardo.

EM 14 DE JULHO DE...

1905 – São Paulo realizava a Festa Nacional Francesa, em dois espaços: Teatro Polytheama e Teatro Santana.

Nos dois teatros, a execução por orquestras do Hino Nacional Brasileiro e a Marselhesa, canto revolucionário em prol da liberdade transformado no hino francês.

Em 1905, nesta data, crianças ganharam bombons. Houve tombola (bingo) de três ricos brinquedos no Polytheama, cujos convites podiam ser adquiridos na confeitaria Castelões.

NOTAS – o Teatro Santana ficava na Rua Boa Vista. Houve um segundo teatro com este nome, na Rua 24 de Maio. Ambos foram demolidos.

Estudo de Samuel Antenor, da Agência Fapesp, sobre os antigos teatros paulistanos, cita a existência de um com o nome de Teatro Braz Polytheama, mas sem a citação específica do endereço.

Em Jundiai funciona até hoje o Teatro Polytheama local, à rua Barão de Jundiaí, inaugurado em 1911 e um dos mais antigos do Brasil, inclusive tombado pelo Estado. Aparece como projeto do escritório de Ramos de Azevedo.

Já a Confeitaria Castelões, onde podiam ser adquiridos ingressos para o Teatro Polytheama, ela seria contemporânea à Padaria Santa Tereza, considerada a mais antiga de São Paulo – inaugurada em 1872, fica na Praça João Mendes e já serviu de cenário as aulas itinerantes do professor Jorge Cintra.

Há uma Confeitaria Castelões, mais conhecida como Cantina e Confeitaria Castelões, considerada a mais antiga pizzaria de São Paulo e localizada no bairro do Brás. Foi inaugurada em 1924.

Esses nomes e endereços paulistanos, com uma esticada à Jundiaí, rendem um bom tema para as nossas Setecidades: quais seriam os mais antigos restaurantes, cantinas, bares, pizzarias da região?

HOJE

Dia Mundial do Hospital

Festa Nacional da França, que comemora a queda da Bastilha

Dia da Liberdade de Pensamento

Dia do Propagandista de Laboratório.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Campinas. Separada de Jundiaí em 1797, foi elevada a cidade em 14-7-1897.

Hoje também é o aniversário de Araçoiaba (PE). Bocaiúva e Canápolis (MG), Itupiranga (PA), Júlio de Castilhos (RS), Passo de Camaragibe (AL), Rio Azul e Teixeira Soares (PR).

São Camilo de Lellis

14 de julho

Faleceu em Roma, em 1614. Patrono dos enfermos e hospitais, juntamente com o português São João de Deus. Padroeiro do Bairro Camilópolis, em Santo André.

A Paróquia dedicada a São Camilo de Lellis é a 14ª da Diocese de Santo André. Foi criada em 26 de junho de 1954.

Ilustração – Centro Universitário São Camilo, Ipiranga, São Paulo