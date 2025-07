São Caetano x Taubaté: confira onde assistir e possíveis times

A vitória por 2 a 0 no clássico regional, frente ao Santo André, na última rodada, pode ter sido o impulso que o São Caetano precisava na Copa Paulista. Para manter o embalo e chegar à segunda vitória seguida, o clube precisa bater o Taubaté neste sábado (12), às 15h (de Brasília). O Azulão joga em casa, no estádio Anacleto Campanella, com transmissão ao vivo do canal do YouTube Paulistão.

O triunfo no clássico, além de representar a primeira vitória do clube na competição, também colocou o São Caetano no G-4 do Grupo-4 pela primeira vez na campanha. O Azulão soma três pontos e abre a zona de classificação.

Pelo lado adversário, a fase não é boa. Em quatro rodadas disputadas até o momento, o Taubaté soma os mesmos três pontos do São Caetano, mas não venceu nenhuma partida na competição. São três empates e uma derrota.

Ao longo da história, São Caetano e Taubaté já se enfrentaram 21 vezes e o time da região leva vantagem com 12 vitórias, contra cinco do time interiorano. Empates somam quatro.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: sábado, 12 de julho, às 15h (de Brasília).

- Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano.

- Onde assistir: Paulistão (YouTube)

Prováveis escalações:

São Caetano: Douglas Baldini; Rafael Baiano, Vitão, Felipe Rocha e Vini Freitas; Rômulo Ferreira, Fábio Azevedo, Luiz Henrique e Caiuby; Rodriguinho e Daniel Cruz.

Técnico: Reginaldo Ferreira

Taubaté: Michel; Pedrinho, Lucas Anselmo, Daniel Felipe e Vitor Gottems; Peloggia, Magno e Robert; Rafa Marcos, Maycon e Mayco Félix.

Técnico: Rogério Henrique