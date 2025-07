PARANAPIACABA A Vila Inglesa. Nascida com o trem. E que não tem mais trem.

Vejam o aviso nesta estação: “Trens para Santos”. Estamos na estação de Paranapiacaba, no final do planalto. Lá embaixo, todo o esplendor de uma Serra e um sistema ferroviário que se foi, o Sistema Funicular.

Não há mais trem para Santos. Ao menos trem de passageiros. O novo sistema que desce e sobe a serra é apenas para trem de carga. Trem de passageiro só o de turismo, para os domingos e feriados. E que estaciona em Paranapiacaba no aguardo dos turistas que retornarão a Santo André e a São Paulo.

Seria fantástico se os passageiros pudessem seguir a Santos e deslumbrar toda a beleza da flora ao longo dos patamares.

O memorialista José Fortes, o Fantinha, que nos deixou o ano passado, guardou fotos da Paranapiacaba romântica de outrora. Imagens, nada mais. A emoção do funicular, de um lado, foi trocada pela cremalheira, do outro. Mas carga não tem emoção.

Paranapiacaba está sendo revitalizada. Reconstituiu o antigo cinema, que ficou lindo; salvou o mais antigo campo de futebol do Brasil; realizou e realiza muitas obras.

A igreja tá linda. A Vila tá linda. O Cambuci continua uma delícia. Mas o trem estacionou, estancou, não existe mais.

Quanto o Grande ABC ganharia se voltasse com as antigas composições de passageiros, de Jundiaí a Santos, cortando todo o Grande ABC. Quem sabe um dia.

Texto: Milton Parron

Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, foi o líder mais famoso do cangaço, um movimento de banditismo que apavorou o Nordeste brasileiro entre os séculos XIX e XX.

O cangaço foi uma resposta às precárias condições sociais e econômicas da região, entre as quais a seca e a concentração de terras em mãos de uns poucos, e seus integrantes, os cangaceiros, eram conhecidos por suas ações violentas e desafiadoras às leis e às autoridades.

O cangaço, com farto material de arquivo, é o assunto de três programas Memória, o primeiro neste domingo.

Os ouvintes terão uma noção real do sofrimento daquela gente, permanentemente fugindo dos “volantes” embrenhando-se pelas matas.

As mulheres casadas, ou amancebadas, com cangaceiros o sofrimento era em dobro porque eram maltratadas também pelos seus homens, conforme depoimento de Adília, casada com o cangaceiro Canário.

Dois depoimentos gravados há cerca de 70 anos com dona Josefa Elias Correia e com dona Maria do Carmo, moradoras de Paranatama, distrito de Garanhuns, relatam o dia que Lampião e seu bando invadiram o vilarejo e sobrou tiros até para Maria Bonita, sua mulher, que foi ferida.

As músicas entoadas por eles nas poucas paradas em fazendas onde tinham a proteção de “coiteiros”, forma de pagamento para não serem importunados, também serão exibidas no programa, muitas delas na voz dos próprios cangaceiros que sobreviveram a emboscada da polícia na Grota de Angico, sertão de Sergipe, onde Lampião, Maria Bonita e mais nove integrantes do bando foram mortos no dia 28 de julho de 1938.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 12 de julho de 1975 – Edição 2796

MEIO AMBIENTE – Cetesb recebia da Prefeitura de Santo André um local para servir como posto de controle a poluição, à Rua Juquiá.

A estatal se preparava para criar 27 estações para registros automáticos dos índices de poluição do ar, distribuídos em toda a Grande São Paulo.

SANTO ANDRÉ – Anunciada a construção de uma passarela para pedestres na Avenida Ramiro Colleoni, numa extensão de 125 metros ao lado da Escola Técnica Júlio de Mesquita.

EM 12 DE JULHO DE...

1905 – Professor Antonio Mendes da Silva, da escola de São Caetano, entrava em licença de 60 dias.

1925 - Um domingo. No Alto da Serra, Paranapiacaba, Serrano local 2, Corinthians Paulista 1.

NOTA DA MEMÓRIA - Uma taça confirma a maior façanha da história futebolística do Serrano, agora com estádio novo Cem anos depois, por que não convidar os veteranos do Timão para uma revanche?

1955 – Antes da era das telenovelas, os canais apresentavam programas por artistas do teatro. Dois exemplos: “O Divórcio”, de Clemente Dane, pela companhia de Bibi Ferreira; e “A Artesiana”, com o elenco de Cacilda Becker.

