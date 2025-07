Portuguesa x Água Santa: horário, onde assistir e prováveis times

Com o Grupo A-6 da Série D equilibrado, o Água Santa não pode ter espaço para erros no returno da primeira fase. Após tropeçar em um empate sem gols, contra o Porto Vitória-ES, na última rodada, o Netuno volta a campo com a complicada missão de enfrentar a Portuguesa, às 17h (de Brasília) deste sábado (12). A partida entre os clubes paulistas acontece no Estádio do Canindé, com transmissão ao vivo do canal do YouTube Lusa TV.

O time diademense abre o G-4 da chave, com 15 pontos, enquanto a Lusa lidera o grupo, com 21. Porém, a situação não deve amedrontar o elenco do Grande ABC, já que saiu vitorioso por 2 a 1 no último encontro entre as equipes.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: sábado, 12 de julho, às 17h (de Brasília).

- Local: Estádio do Canindé, em São Paulo.

- Onde assistir: Lusa TV (YouTube)

Prováveis escalações:

Portuguesa: Bruno Bertinato; Carlos Eduardo, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Matheus Philipe; Gui Dantas, Marcelo de Freitas e Tauã; Cauari, Cristiano e Lohan

Técnico: Cauan de Almeida

Água Santa: Luan Ribeiro; Marlon, Carlão, Gabriel Vidal e Carlos Henrique; Pedro Thomaz, Cesinha e Felipinho; João Guilherme, Luan Santos e Marquinhos.

Técnico: Alan Dotti.