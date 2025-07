Veja o obituário do Grande ABC deste dia 11 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Quirino Patrucci, 100. Natural de Santo Antonio de Posse (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonor Schiavinatto Abrão, 95. Natural de Mirassol (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, Capital.

Thereza Busco Baldio, 93. Natural deDois Córregos (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Angelina Gasparini Campanelli, 92. Natural de Botucatu (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Elvira Maria da Ascenção Nieto, 91. Natural de Balbinos (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes da Conceição Margarido Martinez, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivone Gitti, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Benedita Massafera Silva, 78. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Romilda Lemos Hatano, 78. Natural de São Roque de Minas (Minas Gerais). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 6. Crematório Eternos, em Santa Bárbara D’Oeste (SP).

Aldire Pereira de Oliveira, 76. Natural do Rio das Flores (Rio de Janeiro). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Luiza Lima Ameduri, 76. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olindo Santos Filho 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Irlândia Amorim Santos da Rocha, 68. Natural de Itaberaba (Bahia). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Pedro Cavalcante da Silva, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Motorista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina Célia Bonfim dos Santos, 55. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracilda da Silva Sousa, 52. Natural do Caldeirão Grande (Bahia). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Marli Palermo Santiago, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Valquiria Leite Gonçalves Moraes, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gonçalves, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Wanda Rosa Orvati, 75. Natural de Três Pontas (Minas Gerais). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

Valter Quadro Fernandes, 71. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

Roberto Marcelino Bicudo, 70. Natural de Nova Esperança (Paraná). Residia na Vila Moraes, em São Paulo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

Nelson Cardoso dos Santos, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Francisco Gilmario Santiago, 58. Natural de Jaguaruana (Ceará). Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Orlando Pastena, 88. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elvira Mansini de Lima, 86. Natural de Santa Lúcia (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Therezinha Bucci de Salve, 84. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

Lourdes Pires Gasparello, 84. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

Maurício do Espírito Santo, 73. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Pedro Gomes da Silva, 71. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marcos Antonio de Souza, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Wagner Melare, 55. Natural de São Paulo. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Malvina Chis, 85. Natural de Porto Feliz (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Soares de sena, 76. Natural de Serra Preta (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Amaro Bernardino da Silva, 75. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Fátima Hermenegildo Coquetti, 63. Natural de Presidente Bernardes (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 6, em Santo André. Vale da Paz.

Regina Carlos da Silva, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Eliane Pereira, 53. Natural de Boa Viagem (Ceará).

Residia no bairro Taboão. Dia 6, em Diadema. Crematório Vila Alpina.