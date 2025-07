Veja o obituário do Grande ABC deste dia 12 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Clair Cavallari, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Amaro da Silva, 79. Natural de Escada (Pernambuco). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Freitas, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Elias da Costa, 75. Natural de Martinópolis (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Cícero Gomes da Silva, 64. Natural de São João do Rio do Peixe (Paraíba). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Armador. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Alberto Neves, 57. Natural da Virgem da Lapa (Minas Gerais). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Autônomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gustavo Maioni Carvalho, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Conjunto Mascarenhas de Morais, em São Paulo. Advogado. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

James Teodoro Alves da Silva, 34. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pintor. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Géssica Ferreira Ignácio, 30. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Microempreendedora. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Joana Fredenhage Victoria, 99. Natural de Três Lagoas (Mato Grosso do Sul). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Esther Arsuffi Malveze, 90. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Sigifredo Garcia Hernandes, 90. Natural da Espanha. Residia no bairro Taboão. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Fábio Ayres Fernandes, 88. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Rodeio, em Sarapuí (SP). Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Victoria Possebon Aragão, 88. Natural de Itajobi (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Ashio Kano, 81. Natural do Japão. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Aparecida Travagini, 80. Natural de Miracatu (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo, Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Ubiraci Roberto da Silva, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

João Ferreira Neto, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Márcia Luiza Freo, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Pauliceia, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Gislaine Genari Fernandes, 65. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Tupi, em Praia Grande (SP). Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Átila Roberto Laureano, 42. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Andreense, em Santo André. Dia 7. Cemitério do Baeta.

Ayrton Soares de Cândido Ribeiro, 29. Natural de São Bernardo. Dia 7, em Praia Grande (SP). Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Maria Aparecida de Mello, 92. Natural de São Carlos (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Aparecida Biscario Tonhi, 85. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 7. Cemitério das Lágrimas.

Paulo Muller Junior, 76. Natural de São Paulo. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valdecina de Lourdes Alencar, 75. Natural de Guararapes (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 7. Cemitério das Lágrimas.

Moacir Aparecido França e Câmara, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Priscila Ferrari, 43. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 7. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

MAUÁ

Teresinha da Silva Souza, 90. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Espedita Lopes da Silva, 89. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.