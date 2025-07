Steam libera clássicos táticos de graça por tempo limitado

Os fãs de estratégia têm um bom motivo para visitar a Steam nesta semana: três jogos pagos estão sendo oferecidos de graça na loja digital da Valve, em uma ação promocional válida até o dia 17 de julho. Os títulos contemplados são Battlestar Galactica Deadlock, Fantasy General II e Field of Glory II: Medieval, todos voltados para o público que curte desafios táticos e combates por turnos.



Para garantir os games, o processo é simples: basta acessar a página de cada um na Steam e clicar em “Adicionar à conta”. O jogo será automaticamente vinculado à sua biblioteca e ficará disponível para download de forma permanente – ou seja, mesmo após o fim da promoção, ele continuará acessível.



Conheça os jogos disponíveis



Battlestar Galactica Deadlock

Inspirado na famosa série de ficção científica, o jogo coloca o jogador no comando de frotas espaciais em guerras estratégicas contra os Cylons. Com batalhas tridimensionais e gerenciamento de recursos, é ideal para quem gosta de pensar antes de atacar.



Fantasy General II

Com fortes influências de RPG tático, o game oferece um universo de fantasia medieval, onde decisões e evolução das unidades fazem toda a diferença. A jogabilidade em turnos agrada fãs de clássicos como *Civilization* e *Heroes of Might and Magic*.



Field of Glory II: Medieval

Neste título, o foco está nos combates históricos ambientados na Idade Média. A estética lembra jogos de tabuleiro e exige planejamento cuidadoso para mover tropas em batalhas que simulam confrontos reais da época.



A promoção é uma rara oportunidade, já que títulos desse gênero com essa qualidade costumam ser vendidos a preços consideráveis. Para os apaixonados por estratégia, vale a pena correr e garantir a tríade de jogos enquanto estão disponíveis gratuitamente.