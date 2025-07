São Bernardo FC x Ponte Preta: veja prováveis escalações e transmissão

Já são três jogos invictos para o São Bernardo FC na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, porém a equipe comandada pelo técnico Ricardo Catalá terá uma missão difícil neste sábado (12), quando encara a Ponte Preta, às 17h (de Brasília), pela 12ª rodada do torneio. O duelo acontece no estádio 1º de Maio e terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol.

Após as 19 partidas do turno, os oito melhores times da tabela se classificam à segunda fase da divisão, e o Tigre é quem abre o G-8, com 16 pontos, buscando abrir distância em relação ao restante da tabela abaixo. O desafio não promete ser fácil, já que a Macaca é vice-líder, somando 23 pontos.

Uma novidade para o lado do Aurinegro será o atacante Lucas Reis, anunciado durante a preparação para a rodada. O atleta de 24 anos chega do Altos, do Piauí, onde marcou oito gols em 16 partidas.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: sábado, 12 de julho, às 17h (de Brasília).

- Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo.

- Onde assistir: Nosso Futebol (assinatura)

Prováveis escalações:

São Bernardo FC: Júnior Oliveira; Hélder Maciel, Matheus Salustiano e Rafael Forster; Rodrigo Ferreira, Emerson Santos, Romisson Lino e Pará; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo.

Técnico: Ricardo Catalá

Ponte Preta: Diogo Silva; Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Artur; Lucas Cândido, Dudu e Élvis; Éverton Brito, Jean Dias e Diego Tavares.

Técnico: Alberto Valentim